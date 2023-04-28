Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bugün açılıyor. Köprü araç, metro, bisiklet ve yaya yolu özelliğiyle dikkat çekiyor

Patronlar Dünyası'nda yer alan haberde, Türkiye'nin en büyük 4. köprüsü olan Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün temeli ilk olarak 2016'da atıldı. MHP'li belediye başkanı Hüseyin Sözlü döneminde temeli atılan köprünün ismi de Devlet Bahçeli Köprüsü olarak düşünüldü. Ancak proje, 2019 yerel seçimlerinden sonra belediye başkanı Zeydan Karalar döneminde, "Yapacak ekonomik gücümüz yok" denilerek durduruldu.



ERDOĞAN DEVREYE GİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesi ile proje Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi. Proje için 700 milyon lira kaynak aktarıldı. 20 Ağustos'da 2020'de Erdoğan'ın onayının ardından ihaleye çıkarılan köprü inşaatının yapımını MET-GÜN inşaat aldı.



Tüm bu süreçten sonra Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 1 milyar 350 milyon lira maliyetle tamamlandı. Türkiye'nin en büyük 4. köprüsü özelliğini taşıyan Adana 15 Temmuz Köprüsü maliyet anlamında ise bugüne kadar emsalleri arasında en ucuza mal edilmiş köprü olma özelliğini taşıyor.

BİSİKLET, METRO, ARAÇ VE YAYA YOLU BİR ARADA

Köprü, Çukurova Üniversitesi, Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve mevcut Adana-Mersin Otoyolu'na kesintisiz bağlantı sağlayacak. Seyhan Nehri üzerine inşa edilen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 3 şerit gidiş, 3 şerit dönüş şeklinde tasarlandı, ortasına ise metro hattı geçmesi için bölüm ayrıldı. MET-GÜN İnşaat tarafından yapılan ve önemli bir mühendislik başarısı olduğu vurgulanan köprü, vatandaşların yürüyerek karşıya geçebilmesi için kaldırım bölümünün yanında bisiklet yolu da içeriyor.



KARBON SALINIMI AZALACAK

Köprünün hizmete girmesi ile birlikte Adana trafiğinde yüzde 30 rahatlama bekleniyor. Bugün saat 17:00'de açılacak köprü ile ilgili Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Proje sayesinde zamandan 255 milyon TL, akaryakıttan 31 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 286 milyon TL tasarruf edilecek. Karbon salınımı da yılda 4 bin 224 ton azalacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mühendisliğimizin gurur ve yüz akı projelerinden biridir" dedi.



Daha önce köprü açılışına bizzat katılması planlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsızlığından ötürü canlı bağlantı ile katılacak.