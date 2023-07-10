ADANA 2. AİLE MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 10 Temmuz 2023 / 00:01



2021/817 Esas

Davacı FİLİZ GENÇER ileDavalı , ZİYAFEDİN GENÇER arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle; Davalı ZİYAFEDİN GENÇER, 14159965134 TC kimlik numaralı, 01/07/1975 doğumlu, Fikret ve Cevahir oğlu davalıya tüm aramalara rağmen tebligat yapılamamıştır.Dilekçeler aşamasının tamamlandığı anlaşılmakla, yargılamanın 14/11/2023 günü saat 09:30'a bırakılmasına tensiben karar verildiğinden; HMK'nın 139.maddesi gereğince tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi için gereken açıklamayı yapmaları taraflara veya vekillerine 2 haftalık kesin süre verilmesine, kesin süre içinde delillerin sunulmaması ya da başka yerlerden getirtilmesi gerekenlere ilişkin gerekli açıklamaların yapılmaması halinde söz konusu delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız tebligat yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur.