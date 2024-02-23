ADANA 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayın Tarihi: 23 Şubat 2024 / 00:01

T.C.

ADANA27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .17442129-2022/417-Ceza Dava Dosyası

İLAN

Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama suçundan sanıkVahap ve Ayşe oğlu, 16/09/1990 KOZAN doğumlu, ADANA, KOZAN, Zerdali mah/köy nüfusuna kayıtlı 1607****362 TC Kimlik nolu ÇAĞLAR ÜNÜVAR hakkında yapılan yargılama sonucunda 5237 Sayılı TCK.nun 228/1,52/4,53,58/6, 54/4 maddeleri gereğince 1 YılHapis ve 4000-TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına,karar verilmişve tebliğden itibaren 7 gün içinde Adana Bölge Adliye Mahkemesi'ne İstinaf yolu açık olmak üzere verilen hüküm sanık ÇAĞLAR ÜNÜVAR' e tebliğ edilememiştir.

1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE TİRAJI 50.000 ALTI OLAN BİR GAZETEDE VE GENELİNTERNET HABER SİTESİNDEİLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm Fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde İSTİNAF edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR.