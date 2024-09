Adana 3. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 17 Eylül 2024 / 00:01

ADANA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN



ESAS NO : 2020/99 Esas

KARAR NO : 2021/484

Davacı Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile davalılar Batum Elektrik İnş Taah Tic ve San Ltd Şti, Türkmenler Medikal Yemekçilik Tur. İnş. Kağ. Pet. Ltd. Şti ve diğerleri aleyhine mahkememizde açılan Tazminat (Rücuen Tazminat) davası nedeniyle; Davalı Batum Elektrik İnş Taah Tic ve San Ltd Şti'nin tebligata sarih adresi tüm araştırmalara rağmen tespit edilememiş olduğundan Gerekçeli Kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

H Ü K Ü M

Davacının davasının kısmen kabul, kısmen reddi ile, 10.665,03 TL rücuen tazminatın 5.737,87 TL sinin davalılardan Yeşil yol Ltd. Şti, 2.222,46 TL sinin davalı Batum Ltd Şti, 153,76 TL sinin davalı İlkra Grup Ltd şti dendava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte alınarak davacıya verilmesine,

- 2.550,94 TL sinin davalılar Beyaz Doğuş/ Hasel/ Türkmenler ltd şti den dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte bu davalılardan müştereken müteselsilen alınarak davacıya verilmesine istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.Davalı Batum Elektrik İnş Taah Tic ve San Ltd Şti'ye tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02089476