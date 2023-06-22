ADANA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Yayın Tarihi: 22 Haziran 2023 / 00:01

ESAS NO : 2017/347 EsasKARAR NO : 2021/337

Seyhan Belediye Başkanlığı tarafından aleyhinize Mahkememizde açılan kamulaştırma davasının yapılan açık yargılaması sonunda; tüm araştırmalara rağmen açık adresinize ulaşılamamış olması sebebiyle tebligat yapılamadığı anlaşıldığından; "...Adana ili, Seyhan ilçesi, Sucuzade mahallesi, 69 ada 19 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydının iptali ile davacı adına tesciline,Bu taşınmaza ait kamulaştırma bedelinin 294.158,04 TL olarak tespitine,

Var ise tapu kaydındaki takyidatların bedele yansıtılmasına,

Tespit edilen bedele 31/10/2017 tarihinden karar tarihi olan 05/10/2021 tarihine kadar yasal faiz işletilmesine,

Dair tescil hükmü yönünden kesin, bedel yönünden 6100 Sayılı HMK'nun 341/1. maddesine göre kararın kendilerine tebliğden itibaren iki haftalık süre içerisinde istinaf dilekçesi ile Bölge Adliye Mahkemesinin ilgili Hukuk Dairesine gönderilmek üzere kanun yoluna başvurulabileceği..." şeklinde verilen karar, davacı vekili tarafından bedel yönünden istinaf edilmekle, karar ilamı ve istinaf başvuru dilekçesi tebliği yerine geçmek üzereilan tarihinden itibaren 7 gün sonra başlamak suretiyle tebliğ yerine geçmek üzere davalı Şadiye ÖZGÜN(T.C.K.N.: 178 271 *** 90)'e ilanen tebliğ olunur.