Adana açıklarında Türk balıkçılara silahlı saldırı: Yaralılar var

Adana’nın Karataş ilçesinden denize açılan balıkçılara, açık denizde Suriyelilere ait olduğu iddia edilen tekneden ateş açıldı. Saldırıda balıkçılar Behzat Genç ile Mahmut Erol yaralandı.

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Adana açıklarında Türk balıkçılara silahlı saldırı: Yaralılar var 1

Karataş Limanı'ndan sabah saatlerinde orkinos avlamak için denize açılan balıkçılar Behzat Genç ve Mahmut Erol, iddiaya göre, Suriye kara sularına girdi.

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Adana açıklarında Türk balıkçılara silahlı saldırı: Yaralılar var 2

Karataş ile Hatay'ın Samandağ açıklarında avlanan balıkçılara Suriye'ye ait olduğu değerlendirilen tekneden ateş açıldı.

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Adana açıklarında Türk balıkçılara silahlı saldırı: Yaralılar var 3

Saldırıda Mahmut Erol kurşunla bacağından, Behzat Genç ise kırılan cam parçalarının boğazını kesmesi sonucu yaralandı.

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Adana açıklarında Türk balıkçılara silahlı saldırı: Yaralılar var 4

Balıkçıların yardım istediği Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye gidip yaralı balıkçıları botla Çevlik sahiline çıkardı.

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Adana açıklarında Türk balıkçılara silahlı saldırı: Yaralılar var 5

Samandağ ilçesindeki ilk müdahalenin ardından hayati tehlikeleri bulunmayan balıkçılar, tedavileri için Adana'ya sevk edildi.

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Adana açıklarında Türk balıkçılara silahlı saldırı: Yaralılar var 6

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, balıkçıların sağlık durumlarının iyi olduğunu, açık denizde bir tekneden açılan ateş sonucu yaralandıklarını söyledi.

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Adana açıklarında Türk balıkçılara silahlı saldırı: Yaralılar var 7

(Kaynak: DHA)

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Adana açıklarında Türk balıkçılara silahlı saldırı: Yaralılar var 8
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Adana açıklarında Türk balıkçılara silahlı saldırı: Yaralılar var 9
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Adana açıklarında Türk balıkçılara silahlı saldırı: Yaralılar var 10
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Adana açıklarında Türk balıkçılara silahlı saldırı: Yaralılar var 11
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Adana açıklarında Türk balıkçılara silahlı saldırı: Yaralılar var 12
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Adana açıklarında Türk balıkçılara silahlı saldırı: Yaralılar var 13
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Adana açıklarında Türk balıkçılara silahlı saldırı: Yaralılar var 14
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Adana açıklarında Türk balıkçılara silahlı saldırı: Yaralılar var 15
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Adana açıklarında Türk balıkçılara silahlı saldırı: Yaralılar var 16
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Adana açıklarında Türk balıkçılara silahlı saldırı: Yaralılar var 17
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