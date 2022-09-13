13 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi personel alacak

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı 6 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 27 Eylül 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 11:40
Takip Et

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi personel alacak

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi personel alacak
+
Aa
-

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, “Üniversitemiz Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.” Denildi.

GENEL ŞARTLAR

(1) a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

-Öğretim Görevlisi kadrolarına başvurularda adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü yada ilan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılabilir.

- Özel yetenekle öğrenci alan programlar ile yabancı dil puanı ile öğrenci alan programlardan mezun olanların öğretim elemanı kadrolarına başvurularda herhangi bir ALES puan türü kullanılabilir.

(2) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

- Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

- Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.

- Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

- Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın belgelendirmesi kaydıyla mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlükse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

- Transkriptte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın belgelendirmesi kaydıyla mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi beşlikse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

(3) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ankara kulislerinde bütün hesapları değiştiren anket
1
﻿Ankara kulislerinde bütün hesapları değiştiren anket
﻿Bir ittifakın hiç beklemediği sonuç ortaya çıktı
2
﻿Bir ittifakın hiç beklemediği sonuç ortaya çıktı
﻿7’den 70’e herkesin derdi artan fiyatlar. Beşinci sınıf öğrencilerinden Kaymakama artan tost fiyatı tepkisi
3
﻿7’den 70’e herkesin derdi artan fiyatlar. Beşinci sınıf öğrencilerinden Kaymakama artan tost fiyatı tepkisi
﻿Ekonomist Barış Soydan Erdoğan'ın dolar planını açıkladı. Yaklaşan yeni krizi duyurdu
4
﻿Ekonomist Barış Soydan Erdoğan'ın dolar planını açıkladı. Yaklaşan yeni krizi duyurdu
﻿Samsunspor'da ayrılık gerçekleşti
5
﻿Samsunspor'da ayrılık gerçekleşti
﻿AKP Vahdettin konusunda çark etti. Tunç Soyer'e demediklerini bırakmamışlardı
6
﻿AKP Vahdettin konusunda çark etti. Tunç Soyer'e demediklerini bırakmamışlardı
﻿Antalya'da 3.3 büyüklüğünde deprem
7
﻿Antalya'da 3.3 büyüklüğünde deprem
﻿Uzmanı tek tek uyarıları sıraladı. Havuzlardan yayılan enfeksiyonlara dikkat
﻿Uzmanı tek tek uyarıları sıraladı. Havuzlardan yayılan enfeksiyonlara dikkat
﻿Uzmanı tek tek uyarıları sıraladı. Havuzlardan yayılan enfeksiyonlara dikkat
﻿Maske tartışması cinayetinde ömür boyu hapis cezası
﻿Maske tartışması cinayetinde ömür boyu hapis cezası
﻿Maske tartışması cinayetinde ömür boyu hapis cezası
﻿Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
﻿Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
﻿Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
﻿Etiyopya'da barış adımları sonrası hava saldırısı iddiası
﻿Etiyopya'da barış adımları sonrası hava saldırısı iddiası
﻿Etiyopya'da barış adımları sonrası hava saldırısı iddiası
﻿ Savaş uçağı kalkıştan sonra yere çakıldı. Ukrayna'da sivilleri vuracaktı 
﻿ Savaş uçağı kalkıştan sonra yere çakıldı. Ukrayna'da sivilleri vuracaktı 
﻿ Savaş uçağı kalkıştan sonra yere çakıldı. Ukrayna'da sivilleri vuracaktı 
﻿Alex de Souza'dan Arda Turan için flaş sözler
﻿Alex de Souza'dan Arda Turan için flaş sözler
﻿Alex de Souza'dan Arda Turan için flaş sözler
﻿TED Üniversitesi personel alacak
﻿TED Üniversitesi personel alacak
﻿TED Üniversitesi personel alacak
﻿7'si çocuk 13 kişinin yaşadığı eve kurşun yağmuru
﻿7'si çocuk 13 kişinin yaşadığı eve kurşun yağmuru
﻿7'si çocuk 13 kişinin yaşadığı eve kurşun yağmuru
﻿Üniversite kampüsünde esrarengiz ölüm
﻿Üniversite kampüsünde esrarengiz ölüm
﻿Üniversite kampüsünde esrarengiz ölüm
﻿İzmir İzdoğa işçi alacak
﻿İzmir İzdoğa işçi alacak
﻿İzmir İzdoğa işçi alacak
﻿Mahalleli sokağa döküldü can pazarı yaşandı
﻿Mahalleli sokağa döküldü can pazarı yaşandı
﻿Mahalleli sokağa döküldü can pazarı yaşandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.