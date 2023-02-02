Adana'da art arda gol sesleri: Durum 1-1

Adana Demirspor 81. dakikada penaltı kazandı.

Altay Bayındır'ın, Jonas Svensson'a ceza alanı içinde yaptığı kontrolsüz müdahale sonrasında hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.

Penaltı kararı sonrasında Altay Bayındır, itirazları nedeniyle hakem Ali Palabıyık tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına Cherif Ndiaye geçti.

Adana Demirspor'da Cherif Ndiaye, yaptığı vuruşla kaleci Altay Bayındır ve topu ayrı köşelere göndererek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve Adana Demirspor 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe, Enner Valencia'nın golü ile maçta eşitliği yakalıyor.

Durum: 1-1

