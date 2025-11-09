Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, "Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün bedenen aramızdan ayrıldığı 10 Kasım 1938’in yıl dönümü nedeniyle onu, silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Geçer, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 87’nci yılında yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Savaşlardan, ölümlerden, yoksulluktan ve acılardan bitap düşmüş milletine güç ve ışık olarak, adeta küllerinden doğmasını sağlayan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 'Artık bitti' denilen yerden umut yeşertmiş ve bu umudu; eşsiz bir Kurtuluş Mücadelesi destanıyla çağdaş, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ne dönüştürmüş yegane önder, liderdir. Mustafa Kemal Atatürk, Türk milleti için bu yüzden her şeyden daha önemli, daha değerlidir.

Türk milletine yaşam alanı bırakmak istemeyenlere karşı giriştiği büyük mücadeleyi kazanmakla kalmamış, devrimleriyle; modern, güçlü, bağımsız bir ülke yaratarak, geleceği de şekillendirmiştir. Bir asker, yönetici, ekonomist, stratejist ve öngörülerinden dolayı gelecek bilimcisi olarak dehasını bütün dünyaya kabul ettiren Mustafa Kemal Atatürk, hayatını adadığı milletine ve ülkesine son nefesine kadar hizmet etmiş, kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet yaşayacağını söyleyerek milletine olan güvenini dile getirmiştir.

Eşsiz komutan ve eşsiz önder Mustafa Kemal Atatürk’ün öğretileri, ilke ve inkılapları, Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli güvencesidir. ‘En büyük eserim’ dediği ve milletine emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti’ni çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştırmak ve sonsuza kadar yaşatmak her vatandaşımızın en önemli görevi olmalıdır.

Onun gibi bir öndere, başkomutana, başöğretmene sahip olduğumuz için ne kadar övünsek az. Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda yürümek; Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuza kadar var olmasını sağlayacak, çocuklarımızın aydınlık geleceğini garanti altına alacaktır.

Onun yaptıkları ve başardıkları sadece bizlere değil, başka milletlere de ilham kaynağı olmuş, Türk Kurtuluş Savaşı’nın büyük güçlere karşı kazanıldığını gören mazlum milletler, kendi bağımsızlıkları için harekete geçme gücü bulmuşlardır.

Tüm bu nedenlerden dolayı Mustafa Kemal Atatürk, dünyanın en büyük liderlerinden biridir. Büyük Önder'imiz Mustafa Kemal Atatürk’ün bedenen aramızdan ayrıldığı 10 Kasım 1938’in yıl dönümü nedeniyle onu, silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."