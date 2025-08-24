Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Geçer'den hizmet sözü

Başkan Vekili Geçer, hafta sonu Aladağ ve İmamoğlu ilçelerinde ziyaretlerde ve incelemelerde bulundu, muhtarlarla bir araya geldi. Aladağ Belediye Başkanı Kemal Özdemir’le görüşen Geçer, ardından muhtarları ziyaret etti.

Vatandaşın taleplerini dinleyen Geçer, “Aladağ Belediye Başkanı'mız ve muhtarlarımızla bir araya gelerek mahallelerimizin sorunlarını ve ihtiyaçlarını konuştuk, vatandaşlarımızın taleplerini dinledik ve çözüm yollarını değerlendirdik. Her zaman olduğu gibi, Aladağ’da da muhtarlarımızla el ele vererek birlik ve beraberlik içinde çalışmaya; her mahallemize eşit hizmet ulaştırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Geçer, İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse’yi de ziyaret ederek, ilçede süren çalışmaları değerlendirdi. İmamoğlu’nda Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu’nun açılışını yapan Geçer, “Adana Büyükşehir Belediye'mizin de katkı sunduğu Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu’nun açılışını birlikte gerçekleştirdik. Gençlerimizin sporla buluşacağı, hemşehrilerimizin faydalanacağı bu değerli tesisi ilçemize kazandıran başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, İmamoğlu’na hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.