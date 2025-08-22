Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Geçer'den ulaşım sorunu için "projelere devam" açıklaması

Kaynak: ANKA
Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Geçer'den ulaşım sorunu için "projelere devam" açıklaması

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından otoban girişine ve Aliya İzzet Begoviç Bulvarı’na bağlantısı nedeniyle önemli bir konumda bulunan ve kentte ulaşımı rahatlatmaya katkı sağlayacak Öğretmenler Bulvarı Otoban Bağlantısı Köprülü Kavşağı trafiğe açıldı. Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, "Adana’mızın ulaşım sorununu azaltmak amacıyla gerçekleştirilen projelerin hızla bitirilmesi için çalışıyoruz" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Öğretmenler Bulvarı Otoban Bağlantısı Köprülü Kavşağı, trafiğe açıldı. Devam eden projelerin tamamlanacağını ve halka hizmetin aralıksız süreceğini belirten Başkan Vekili Geçer, Adana halkına söz verilen hizmetleri, projeleri tamamlamak için büyük gayretle çalıştıklarını vurguladı.

"D-400 ÜZERİNDE YAPILACAK YENİ ÇALIŞMALARA HIZLA BAŞLAYACAĞIZ"

Başkan Vekili Geçer, şunları söyledi:

"Adana’mızın ulaşım sorununu azaltmak amacıyla gerçekleştirilen projelerin hızla bitirilmesi için çalışıyoruz. Öğretmenler Bulvarı Otoban Bağlantısı Köprülü Kavşağı da kent ulaşımının rahatlatılması adına önemli bir projeydi. En kısa sürede tamamlanmasının ve halkımızın hizmetine sunulmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Öğretmenler Bulvarı Otoban Bağlantısı Köprülü Kavşağı kent ulaşımı için kilit bir noktada. Bu köprüden günde ortalama 6-7 bin araç geçecek. Zeydan Başkanımızın hayata geçirilmesi için yaptığı plan ve projeler kapsamında D-400 üzerinde yapılacak yeni çalışmalara da hızla başlayacağız."

Son Haberler
Adana’da vahşi saldırı! Sokakta ortasında vuruldu
Adana’da vahşi saldırı! Sokakta ortasında vuruldu
Kurulan şirket sayısında dikkat çeken istatistik! 2025'in ilk 7 ayında yüzde 0,6 azaldı
Kurulan şirket sayısında dikkat çeken istatistik! 2025'in ilk 7 ayında yüzde 0,6 azaldı
İşitme kaybı yaşamı altüst ediyor! Uzmanlardan kritik uyarılar
İşitme kaybı yaşamı altüst ediyor! Uzmanlardan kritik uyarılar
İsrail önce sivilleri öldürdü sonra ‘terörist’ ilan etti: Katledilen her 6 kişiden 5’i…
İsrail önce sivilleri öldürdü sonra ‘terörist’ ilan etti: Katledilen her 6 kişiden 5’i…
Urla’da yanlış hedef! Kurşunlama olayında şok gerçek
Urla’da yanlış hedef! Kurşunlama olayında şok gerçek