Zeydan Karalar: Mehter Marşı da bizim İzmir Marşı da

Siyasiler, ilçe belediye başkanları, milletvekillerinin de yer aldığı kalabalık heyetle birlikte Pozantı’yı karış karış gezen Başkan Zeydan Karalar, ilçe merkezinin yanı sıra; Kamışlı, Fındıklı, Alpu, Gökbez, Üçoluk ve Bürücek mahallelerinde vatandaşlarla ve muhtarlarla buluştu.



Başkan Zeydan Karalar uzun yıllardır bölgenin önemli sorunlarından olan ve asfaltlanması yapılan Hamidiye ve Armutoluk yollarının da açılışını yaptı.

Pozantılıların sevgi gösterileriyle karşıladığı, bağrına bastığı, sarılmak, konuşmak için birbirleriyle yarıştığı Zeydan Karalar, halka hitaben yaptığı konuşmalarda, Adanalılara hizmet için çıktıkları yolda asla yorulmayacaklarını söyledi.



ZORLUKLARA RAĞMEN BÜYÜK İŞLER BAŞARIYORUZ

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin çok büyük zorluklarla görev yaptığını belirten Başkan Zeydan Karalar, halkın da belediyelerin de enflasyon nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadığını anlattı.



Pandemiye, devralınan büyük borca, fiyat artışlarına rağmen bütün işlerde, asfaltta, köprüde, su hizmetinde , kanalizasyonda ve diğer bir çok işte bir önceki dönemden 3-4 kat fazla iş yapıldığını kaydeden Başkan Zeydan Karalar, kalan eksikler için de bütün güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.



Pozantı’nın mahalle ve köylerine yapılan hizmetleri anlatan Başkan Zeydan Karalar, milyonlarca adet çilek, lavanta, ceviz ve diğer fide dağıtımları ile tarıma yapılan desteklerden bahsetti, bu yardımın süreceğini kaydetti.



MEHTER DE BİZİM İZMİR MARŞI DA, MALAZGİRT DE BİZİM KURTULUŞ MÜCADELESİ DE…

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin mali durumu daha iyi hale geldikçe hizmetlerin çoğalacağını belirten Başkan Zeydan Karalar, Ağustos ayında Malazgirt Zaferi’nin de, Kurtuluş Mücadelesini zaferle sonuçlandıran 30 Ağustos Zaferi’nin de kutlandığını söyledi. Başkan Zeydan Karalar, “Ulusal Kurtuluş Mücadelesinden bahsederken Mustafa Kemal Atatürk’ün adını anmayanları kınıyorum. Malazgirt Zaferi’ni ananlar arasında Kurtuluş Mücadelesini anmayanlar var. Bu çok yanlış. Malazgirt Zaferi de bizim, Kurtuluş Mücadelesi de bizim, Çanakkale Zaferi de bizim, Mehter Marşı da bizim, İzmir Marşı da bizim. Bu Millet her şeye rağmen birlikte kardeşçe yaşamaya, Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyeti kuruluş ayarlarına yeniden döndürmeye kararlıdır. Bunu hep birlikte gerçekleştireceğiz” dedi.



Adana’nın 30 Büyükşehir Belediyesi arasında gelir açısından 22. sırada olduğunu hatırlatan Başkan Zeydan Karalar, Millet İttifakı döneminde Adana’nın ilk 10’a gireceğini söyledi.



ASIRLIK SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

Başkan Zeydan Karalar, kentin bir çok noktasında olduğu gibi Pozantı’nın da asırlık sorunlarını çözmeye başladıklarını söyledi. Pozantı’da arıtma sorununu da altyapı eksiklerini de çözeceklerini ifade etti.