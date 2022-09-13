Zeydan Karalar: Millet İttifakı iktidarında hizmet kapasitemiz artacak

Başkan Zeydan Karalar, Pozantı ilçesinde ilk olarak 11. Geleneksel Karakışlakçı Bal ve Çilek Festivali’nde üreticilerle ve bölge halkıyla buluştu. Ardından Yağlıtaş, Aşçıbekirli ve Ömerli köylerinde vatandaşla bir araya gelen Başkan Zeydan Karalar, Pozantı Gündüz Bakımevi’nin açılışını gerçekleştirdi. Başkan Zeydan Karalar çilek tarlalarında ve bal üretim tesisinde incelemelerde de bulundu.

ADANALILARA HİZMET EDİYOR OLMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUM

Pozantı’ya sık sık geldiğini, Adanalılara hizmet etmekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Zeydan Karalar, “Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ülkesini en çok sevenin, işini en iyi yapan olduğunu söylüyor. Biz de onun gösterdiği yolda çok çalışıyoruz. Allah’a şükürler olsun ki; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçilip size hizmet etme imkanı buldum. Pozantı’ya da diğer ilçelere de önemli hizmetler yapıyoruz” dedi.



MİLLET İTTİFAKI İKTİDARINDA HİZMET KAPASİTEMİZ ARTACAK

Pozantı’da ve köylerinde milyonlarca çilek, lavanta, ceviz, domates fidesi, ilaç, gübre, aşı, biyolojik mücadele için materyal, seyyar kesimhane, güneş paneli, pandemide nakdi yardım gibi üreticiyi doğrudan ilgilendiren destekler verdiklerini açıklayan, yeni desteklerle birlikte üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Zeydan Karalar, çok zor şartlarda teslim aldıkları belediyeyi, adeta bir mucize gerçekleştirerek çalışabilir hale getirdiklerini söyledi. Büyük hizmetleri borçlanmadan yapabilecek durumu oluşturduklarını kaydeden Başkan Zeydan Karalar, Millet İttifakı iktidarında çok daha fazla hizmet edebilir hale geleceklerini açıkladı.



KADINLAR GÜÇLÜYSE TÜRKİYE GÜÇLÜDÜR

Kadınların her açıdan güçlü olmasının Türkiye’nin daha güçlü olması anlamına geldiğini bildiren Başkan Zeydan Karalar, hizmet ederken buna önem verdiklerinin altını çizdi.

Yağlıtaş, Açıbekirli ve Ömerli köylerinde son derece samimi ortamlarda vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Zeydan Karalar, Millet İttifakı’nda Adana Büyükşehir Belediyesi’nin çok daha fazla hizmet verebilecek duruma geleceğini, eksiklerin, ihtiyaçların daha büyük oranda giderileceğini anlatarak, halka oy hesabına göre hizmet götürmediklerinin de ortada olduğunu söyledi. Adana’nın dört bir yanındaki köylere seçimden seçime giden bir yönetici olmadığını belirten Başkan Zeydan Karalar, halkın parasını doğru ve dürüst kullanarak çalışmaya devam ettiklerini açıkladı.

