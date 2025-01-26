Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar: Tüm hizmetlerimizi bugün silkelemeye rağmen yapıyoruz

Adana'da Seyhan İlçesi Sarıyakup Mahallesi’nde Hamam Müzesi ve Sabun Atölyesi ile Yine Seyhan İlçesi Bey Mahallesi’nde Bey Mahalle Merkezi’nin açılışları yapıldı. Açılışlara Başkan Zeydan Karalar ve eşi Nuray Karalar, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri, siyasiler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Zeydan Karalar, Hamam Müzesi ve Sabun Atölyesi açılışında, şunları söyledi:

"Ecdadımızın yaptığı önemli eserleri bir sonraki nesle taşımak gibi bir görevimiz olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Tarihi eserlere şu ana kadar Adana’da olmadığı şekilde sahip çıkan bir belediye başkanı kardeşiniz var. Yıkılmaya yüz tutan onlarca tarihi yapıyı restore ettik. Bugün Hamam Müzesi ve Sabun Atölyesi olarak açılışını yaptığımız Yeni Hamam 1720’de Musabalıoğlu Mustafa Bey tarafından yaptırılmış. 500 yılı aşkın geçmişi olan Musabalı Konağı’nı da Seyhan Belediye Başkanı olduğum dönemde restore ettik. Tarihi alanlarımızdaki eski eserleri restore etmeye devam edeceğiz. Bülent Ecevit Müzesi’ni açtık, bugün Hamam Müzesi’ni açıyoruz, yakında Türk Sineması’nın en önemli isimlerinden hemşehrimiz merhum Yılmaz Güney adına bir müze açacağız. Çok değerli Adanalı sanatçımız merhum Müslüm Gürses’in ailesini ikna edebilirsek, eskiden oturduğu evi müze haline getireceğiz. Bunları ve tüm hizmetlerimizi bugün silkelemeye rağmen yapıyoruz. Ama biz halkımıza hizmet için ya bir yol bulacağız, ya bir yol yapacağız."

"ADANA İÇİN BU YOLA GİRDİK VE BAŞARILI OLDUK"

Bey Mahalle Merkezi’nin açılışında da Zeydan Karalar, başarılı hizmetleri sonucunda Adana’da CHP’li belediye sayısının 4’ten 10'a çıktığını söyleyerek, doğru, dürüst, çalışkan yönetim anlayışları ile adeta bir mucizeyi gerçekleştirdiklerini anlattı. Karalar, "Biz hizmetlerimize devam edeceğiz. Ben Seyhan’da halkın o zamana kadar görmediği işleri yaptım. Seyhan’da 5 yıl dolmadan ‘Zeydan Karalar Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olsun’ dediler. Adana için bu yola girdik ve başarılı olduk. Bu benim için ve halkım için büyük onur ve gururdur" diye konuştu.

Başkan Karalar, “Bizim Büyükşehir’i gelirin dört katı borçla devralıp devasa hizmetler yapabilmemiz çok büyük başarıdır” dedi. Kentte belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra, farklı konularda katkı sağlamaya devam ettiklerini belirten Karalar, TEMSA’nın kapanmaması için verdikleri ve başarılı oldukları mücadeleyi hatırlattı. şehre yatırım yapacak kurum ve kuruluşların önünü açtıklarını da belirtenn Başkan Zeydan Karalar, Adana’nın büyümesinin yatırımla olacağını söyledi.

Kentin güzelliklerinin tanıtılmasıyla ilgili de büyük çaba harcadıklarını söyleyen Başkan Zeydan Karalar, çok özel bir şehir olan Adana’ya daha fazla turist gelmesi için çaba göstermeye devam edeceklerini belirtti.