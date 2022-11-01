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Adana Büyükşehir Belediyesi 160 personel alacak

Adana Büyükşehir Belediyesi, Park ve Yeşil alanlarında, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı birimlerinde ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere 160 personel alacak.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 14:10
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Adana Büyükşehir Belediyesi 160 personel alacak
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60 personel Park ve Yeşil alanların bakım onarım temizlik ve bunlara bağlı tesislerde destek hizmetlerini yapacak.

40 personel Gençlik ve Spor hizmetleri dairesi başkanlığı birimlerinde teknik, idari ve destek hizmetlerini yapacak.

60 personel Çevre Koruma ve Kontrol dairesi başkanlığı bünyesinde çalışacak.

Belediye tarafından başvuru için sadece 1 gün süre verildiğinden Adaylar başvurularını 1 Kasım 2022 tarihi mesai bitimine kadar (17:00) kurum e-posta adresine elektronik olarak yapacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türk vatandaşı olmak

Alınacak alan ile ilgili tecrübe sahibi olmak

Operatör belgesine sahip olmak

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