Adana Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ek tesisini hizmete aldı

Adana Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi'nin ek tesisinin açılışı dolayısıyla düzenlenen törene Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Çukurova Üniversitesi Ceyhan Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Armağan Erdem Ütük, Adana Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Nihat Köse, HAYKONFED Başkanı Nesrin Çıtırık, DKMP 7. Bölge Müdür Yardımcısı Hilmi Çatak ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Güngör Geçer, burada yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın, bakımevinin bu hale gelmesinde büyük katkısı ve emeği olduğunu, sokaktaki can dostları için önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini söyleyerek, kendisine teşekkür etti. Zeydan Karalar ile sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini düşündüklerini belirten Geçer, bakımevlerini büyüttüklerini, şartlarını iyileştirdiklerini dile getirdi.

"HİÇBİR ARSA SOKAKTAKİ DOSTLARIMIZIN CANINDAN KIYMETLİ DEĞİL"

Karalar'ın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde hayvan bakımevi yapacak ilçe belediyelerine işin maliyetinin yüzde 50’si oranında destek verileceğini belirttiğini anlatan Geçer, şunları söyledi:

"Buna rağmen henüz bu konuda ilçe belediyeleri hareke geçmedi. Son çıkan yasayla bu artık mecburi hale geldiğinden çalışmalar başlatıldı. Biz de Ceyhan Belediyesi’nin bu konuda yapacağı çalışmaya arsa desteği verdik. Sokaktaki dostlarımızın canından kıymetli değil hiçbir arsa, arazi. Bu konudaki duyarlılığımız devam edecek. Bu, vicdani ve insanı bir olay. Yasa elbette önemli ama çocuklarımızın eğitimiyle, çocukların, insanların vicdanlarına dokunarak, onların da yaşam hakları olduğunu anlatmamız, içselleştirmemiz gerek. Sorun büyük oranda sevgiyle ortadan kalkacak. Toplum olarak bunu anladığımız zaman bu sorunlar çözülür."

Büyükşehir Belediyesi'nin doğal yaşam alanı ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışmalarına Adana Valiliği'nin de destek verdiğini ve bu kapsamda 50 dönümlük ormanlık arazinin Büyükşehir Belediyesi alanına eklendiğini belirten Geçer, "Böylece 110 dönümlük tesisimiz, 160 dönüme çıkarılmış oldu. Adana Büyükşehir Belediyesi’nin tesisleri Türkiye’de bir örnek tesistir. Her kim bu tesisin yapımına katkı sağlamışsa, emek koymuşsa teşekkür ediyorum. Hizmetimiz gece gündüz devam edecek" diye konuştu.

"HAYVANLARA SAHİP ÇIKMAK, KENDİ VİCDANIMIZA SAHİP ÇIKMAKTIR"

Çukurova Üniversitesi Ceyhan Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ütük de şunları kaydetti:

“Hayvanlar yalnızca doğanın sessiz tanıkları değil; yaşamın dengesi, vicdanımızın aynası ve insana koşulsuz sadakatin en yalın temsilcileridir. Onlara gösterdiğimiz şefkat, aslında nasıl bir insan ve nasıl bir toplum olmak istediğimizi gösterir. Hayvanlara sahip çıkmak, kendi vicdanımıza sahip çıkmaktır. Çünkü hayvanlara dokunan el, aslında insanlığımıza dokunur.

"GENÇLERİMİZ BURADA YALNIZCA BİLGİ DEĞİL, MESLEĞİN ÖZÜNÜ OLUŞTURAN MERHAMETİ DE ÖĞRENİYORLAR"

Bu bakımevi, Adana Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla hayvan dostlarımız için güvenli bir yuva sunmakla kalmıyor; aynı zamanda fakültemizin öğrencileri için bir eğitim alanı ve vicdan yolculuğu oluyor. Gençlerimiz burada yalnızca bilgi değil, mesleğin özünü oluşturan merhameti de öğreniyorlar. Bu değerli katkılarından ötürü başta Sayın Belediye Başkanımıza, Büyükşehir Belediyemize ve bakımevi yönetimine yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Veteriner hekimler hayvanların dili, toplum sağlığının sigortası, sofralarımızın güvencesi ve doğanın dengesini ayakta tutan görünmez kahramanlardır. Fakültemiz de bu kutsal sorumluluğu geleceğe taşıyacak genç hekimleri yetiştirmek için özveriyle çalışmaktadır.”