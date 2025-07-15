Adana Büyükşehir Belediyesi için seçim tarihi belli oldu

Kaynak: AA
Adana Büyükşehir Belediyesi için seçim tarihi belli oldu

Adana Valiliği, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, yeni Belediye Başkan Vekili seçiminin 18 Temmuz Cuma günü yapılacağını bildirdi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklanmasının ardından Adana Valiliği, belediyede başkan vekili seçimi için belirlenen tarihi duyurdu.

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Adana Valiliği, Büyükşehir Belediye Meclisinin yeni belediye başkan vekilini seçmek üzere 18 Temmuz'da Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda toplanılacağını bildirdi.

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Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldığı hatırlatıldı

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri çerçevesinde, Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin yeni belediye başkan vekilini seçmek üzere 18 Temmuz 2025 Cuma günü saat 14.30'da Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda toplanması Valiliğimizce uygun görülmüştür."

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