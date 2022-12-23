Adana Ceyhan SYDV geçici işçi alacak

İŞKUR'un internet sayfasında yayımlanan bilgilere göre, Adana Ceyhan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde istihdam etmek üzere geçici 2 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 29 Aralık 2022 olarak açıklandı.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ REGELER

*Özgeçmiş

*Diploma veya mezuniyet belgelerinin aslı ve fotokopisi

*Sağlık raporu

*Kimlik fotokopisi

*Adli sicil belgesi