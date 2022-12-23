Adana Ceyhan SYDV geçici işçi alacak

İŞKUR'un internet sayfasında yayımlanan bilgilere göre, Adana Ceyhan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde istihdam etmek üzere geçici 2 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 29 Aralık 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ REGELER
*Özgeçmiş
*Diploma veya mezuniyet belgelerinin aslı ve fotokopisi
*Sağlık raporu
*Kimlik fotokopisi
*Adli sicil belgesi
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.