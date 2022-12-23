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Adana Ceyhan SYDV geçici işçi alacak

Adana Ceyhan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde olmak üzere geçici 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 29 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 12:11
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Adana Ceyhan SYDV geçici 2 personel alacak

Adana Ceyhan SYDV geçici işçi alacak
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İŞKUR'un internet sayfasında yayımlanan bilgilere göre, Adana Ceyhan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde istihdam etmek üzere geçici 2 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 29 Aralık 2022 olarak açıklandı.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ REGELER
*Özgeçmiş
*Diploma veya mezuniyet belgelerinin aslı ve fotokopisi
*Sağlık raporu
*Kimlik fotokopisi
*Adli sicil belgesi

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