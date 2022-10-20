Adana Ceyhan SYDV personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Adana Ceyhan SYDV, geçici olarak şoför olarak istihdam etmek üzere 4 işçi alacak.

Başvurular ilanda belirtilen adrese yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

En az B sınıfı ehliyeti olmak ve aktif araç kullanmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Ehliyet

Diploma