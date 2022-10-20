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Adana Ceyhan SYDV personel alacak

Adana Ceyhan SYDV, geçici olarak şoför olarak istihdam etmek üzere 4 işçi alacak. Son başvuru tarihi 23 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 11:16
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Adana Ceyhan SYDV personel alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Adana Ceyhan SYDV, geçici olarak şoför olarak istihdam etmek üzere 4 işçi alacak.

Başvurular ilanda belirtilen adrese yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

En az B sınıfı ehliyeti olmak ve aktif araç kullanmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Ehliyet

Diploma

Etiketler

 

 

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