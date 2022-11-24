﻿Adana Çukurova’da icradan satılık daire

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Adana İli, Çukurova İlçesi, Karalarbucağı Mah, 6017 Ada, 1 Parsel, Kat:1 8 Nolu Bağımsız Bölüm. Taşınmaza ulaşım Adnan Kahveci Bulvarı ve Şehitler Bulvarı kesişim noktası referans alınarak Şehitler Bulvarı boyunca kuzey yönünde 625 mt ilerlenir ve sağ kol üzerinde 79053 sokağa girilir. Sokak boyunca 155 mt. ilerlenir ve sağ kol üzerinde ana taşınmazın bulunduğu taşınmaza ulaşım sağlanır. Taşınmaz 3 oda 1 salon ve 2adet balkon hacminden ibarettir. 118,00 m2 brüt kullanım alanına sahiptir.

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