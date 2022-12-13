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Adana Çukurova’da icradan satılık iş yeri

T.C. Adana Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu tarafından Adana Çukurova'da 50 m² iş yeri mahkemeden satılacak.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 10:52
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Adana Çukurova’da icradan satılık iş yeri

Adana Çukurova’da icradan satılık iş yeri
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ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Adana İl, Çukurova İlçe, Karalarbucağı Mah, 6504 Ada, 3 Parsel, Zemin 27 B.Bölüm. İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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