Adana Çukurova’da orman yangını

İlçeye bağlı Dörtler mevkisindeki ormanlık alanda saat 16.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi.

Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışma sürüyor. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

6 HELİKOPTER VE 2 UÇAKLA MÜDAHALE

Adana'nın Çukurova ilçesi Dörtler Mahallesi'nde, villalara yakın bölgede çıkan orman yangınına 6 helikopter, 2 uçak ve 10 arazöz ile müdahale ediliyor.