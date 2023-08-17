Adana Demir Avrupa'ya alıştı. Yenilse de turu geçti

Abdullah Şaşkın – Yeniçağ

Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Adana Demirspor, Osijek takımına konuk oldu.

İlk maçı Adana'da 5-1'lik skorla geçen Mavi-Şimşekler, ikinci maça rahat bir skor avantajıyla çıktı.

Osijek, temsilcimiz karşısında baskılı bir oyunla maça başlarken, Adana Demirspor oyunu geride karşılayan bir oyun benimsedi.

Maçın ilk bölümlerinden sonra ataklarını sıklaştıran Adana Demirspor, Yusuf Sarı ile golü buldu.

YUSUF SARI SAHNEDE

Younes Belhanda rakipten topu kaptı ve takımını atağa kaldırdı. Pasını Yusuf Sarı'ya aktardı ve Yusuf Sarı her zaman yaptığı işi yaptı ve ceza sahasına girerek kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu ağlara yolladı.

31. dakikada durum 1-0'a geldi.

OSIJEK'TEN CEVAP GECİKMEDİ

İlk yarının son dakikalarında golü bulan Osijek, skora dengeyi getirdi.

43. dakikada Lovric'in kullandığı kornerde Nejasmic penaltı noktası yakınında kafayı vurdu ve topu ağlara yolladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erirken, topla oynama oranında yüzde 55'e yüzde 45'lik Osijek üstünlüğü gördük.

İKİNCİ YARIDA OSİJEK ÖNE GEÇTİ

İkinci yarı Osijek’in üstün oyunuyla başladı.

59. dakikada Lovric’in ceza alanı içinden yaptığı vuruşta Karacic gole izin vermese de dönen topu penaltı noktasının üzerinde bulan Caktas, sağ ayağı ile sağ köşeye vurdu ve topu ağlara gönderdi.

Skor 2-1’e geldi.

OSİJEK FARKI İKİYE ÇIKARDI

Hırvat temsilcisi farkı ikiye çıkardı.

Karşılaşmanın 82. dakikasında Semih Güler’in ceza sahasının içinde rakibine yaptığı hareket sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına geçen Grzan sağ köşeye topu gönderdi ve skoru 3-1’e taşıdı.

YUSUF ERDOĞAN FARKI 1’E İNDİRDİ

Adana Demirspor, maçı bırakmadı, farkı 1’e indirdi.

90+1’de Yusuf Sarı, sağdan sürüklediği atakta ceza alanına girdi ve topu çevirdi. Arka direkte Yusuf Erdoğan boş durumda sağ ayağıyla şutunu atarak sol kçşeden topu ağlarla buluşturdu ve skoru 3-2’ye taşıdı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve bu skorla sona erdi.

Adana Demirspor, ilk çıktığı Avrupa arenasına bir geldi pir geldi.

Play-Off’u da geçerse Akdeniz ekibi, tarihinde bir ilki başaracak.