Adana Demir Osijek'in fişini çekti

Adana Demirspor, Hırvat ekibi Osijek'i 5-1 mağlup ederek Konferans Ligi play-off turu için bir adım daha yaklaştı.

Adana Demir Osijek'in fişini çekti

Adana Demirspor, Cluj engelinden sonra UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu mücadelesinin ilk maçında Hırvatistan ekibi Osijek ile karşılaştı.

Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Adana Demirspor 5-1 kazanarak play-off turuna yükselmek için büyük avantaj elde etti.

RAKİBİNE GOL YAĞDIRDI
Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılan Adana Demirspor, Osijek karşısında aradığı golü 3. dakikada Svensson'la bularak öne geçmeyi başardı. Rakibi üzerindeki baskısını hiç azaltmayan Adana Demirspor, 16'da Yusuf Sarı ile farkı ikiye çıkardı. 52'de N'Diaye yine golcülüğünü konuştururken 67. dakikada N'Diaye bu kez penaltıdan attığı golle farkı dörde çıkardı. Maçın 88. dakikasında sahneye çıkan Yusuf Erdoğan ise muhteşem bir golle maçta son sözü söyleyen isim oldu.

AVANTAJ A.DEMİR'DE
Maç boyunca Adana Demirspor'un oynadığı baskılı futbol takdir toplarken rövanş için de büyük avantaj elde etmiş oldu. Adana Demirspor maçın rövanşını 17 Ağustos tarihinde Hırvatistan'da oynayacak. Temsilcimiz turu geçtiği takdirde UEFA Avrupa Ligi elemelerinden gelen Olympiakos - Genk eşleşmesinin kaybedeniyle play-off turunda eşleşecek.

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