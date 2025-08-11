Adana Demirspor, 18.9 yaş ortalamalı kadrosuyla puanı kopardı

Trenyol 1.Lig’in ilk haftasında Esenler Erokspor ile karşılaşan Adana Demirspor, sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. Lige eksi 6 puanla başlayan Adana Demirspor, puanını eski 5’e yükseltti.
MAÇTAN DAKİKALAR
18. dakikada sol tarafta topla buluşan Enes Alıç, ceza sahası sol çaprazından ortasını arka direğe kesti. Arka direkte pozisyonu iyi takip eden Faye, kayarak yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-0
55. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topu alan Ozan, topukla pasını ceza yayı üzerinden hareketlenen Sefa’ya aktardı. Sefa’nın gelişine yaptığı vuruşta top kaleci Birkan’ın sağından filelere gitti. 1-1
67. dakikada rakip yarı alanda pres yapan Adana Demirspor’da topu alan Ozan Demirbağ, ceza sahası dışından uzak mesafeden yerden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-2
79. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından kullanılan serbest vuruşta Catakovic’in, doğrudan kaleye gönderdiği sert şutta yerden seken top filelerle buluştu. 2-2