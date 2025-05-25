Adana Demirspor 19 maç sonra güldü, ligi artıda bitirdi: Başakşehir'e şok!

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında RAMS Başakşehir, ilk yarısını 2-1 önde kapattığı maçta konuk ettiği Adana Demirspor’a 3-2 mağlup oldu.

20. dakikada Deniz Türüç’ün pasında topla buluşan Keny, penaltı noktası gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi: 1-0. 32. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Yusuf Barasi, sol köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1. 35. dakikada sol taraftan Deniz Türüç’ün kullandığı köşe vuruşu sonrası kaleci Deniz Dönmezer’den dönen topu kale önünde Operi tamamladı ve skoru 2-1’e getirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

65. dakikada Ozan Demirbağ’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Alioui, rakiplerinden sıyrılıp sol çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2. 90+4. Adana Demirspor öne geçti. Maestro’nun pasında topla buluşan Aymbetov, ceza sahasına girip kaleci Deniz Dilmen’le karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-3.

Ligde ilk küme düşmesi kesinleşen ekip olan Adana Demirspor bu sonuçla 19 maç aradan sonra galip geldi, 10 maç aradan sonra puan aldı.

Lige -12 puanla başlayan Adana Demirspor bu sezon ilk kez artıya geçerek ligi 1 puanla tamamladı.