Adana Demirspor 35 yıl sonra Beşiktaş'ı yendi. Bu Beşiktaş ilk 5'e bile giremez. Mirza Şeker yazdı

Mirza Şeker / YENİÇAĞ

35 yıldır yenemiyordu Beşiktaş'ı Adana Demirspor.

En son 7 Şubat 1988 yılında Beşiktaş'ı 2-0 yenmeyi başarmıştı.

Mavi Şimşekler evinde bu hasrete son vermek için Beşiktaş karşısına çıktı.

Beşiktaş Adana Demirspor karşısında ön alan baskısı ile başladı ve oyunun kontrolünü eline almak istedi.

Ancak mücadele Beşiktaş'ın istediği gibi başlamadı.

Aboubakar'ın orta sahada kaptırdığı top Belhanda'nın önüne gelince Faslı oyuncu ceza sahasına doğru sokuldu.

Bir de çalım atan Belhanda, ceza sahası dışından şutunu çekti. Mert Günok topa yetişemedi ve top süzüle süzüle ağlara gitti.

8. dakikada Adana Demirspor Belhanda ile öne geçerken, Faslı yıldız ligde bu sezon ikinci golünü attı.

MERT GÜNOK'A NAZAR DEĞDİ!

Mücadele çok tempolu başladı ancak Beşiktaş eminim böyle bir plan yapmamıştır.

Adeta şoka uğrattı taraftarı.

17. dakikada Mbaye Niang'ın güzel golü ile fark ikiye çıktı.

Semih'in attığı güzel pası kontrol eden Niang, Colley'den topu kurtardı.

Ceza sahası dışından gelişine atılan şut ağlara gitti.

Goller güzel ancak Colley'in son pozisyonda kolay geçildiğini düşünüyorum.

Son dönemin formda kalecisi Mert Günok'a da nazar değdi adeta.

Bence o golleri yemeyebilirdi. Onun kalitesinde bir kaleci için kurtarılabilecek toplardı.

BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIK

29. dakikada sakatlık yaşayan Beşiktaş kalecisi Mert Günok maça devam edemedi.

Uzun zamandır forma şansı bulamayan Ersin Destanoğlu oyuna girdi.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmayınca takımlar soyunma odasına 2-0 ile girdi.

Topla oynama oranında yüzde 68'e yüzde 32'lik Beşiktaş üstünlüğü vardı.

Ancak sonuç olmayınca isterseniz yüzde 100 ile oynayın...

İki takım da ikinci yarıya değişikliklerle başladı.

Ev sahibinde Belhanda oyundan çıkarken Yusuf Erdoğan oyuna girdi. Belhanda'nın baş dönmesi sebebiyle hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Beşiktaş'ta ise Chamberlain yerine Rashica oyuna dahil oldu.

İkinci 45 dakikaya etkili başlayan taraf Beşiktaş'tı.

Ataklarla gol aradılar, şansta buldular ama gol gelmedi.

FARK 3 OLDU!

Gol atmak için ön alan baskısını arttıran Beşiktaş, kornerden golü yedi.

Yusuf Sarı'nın kullandığı kornerde Nani'den seken top sonrası boş kalan Emre Akbaba, kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı ve 59'da skor 3-0'a geldi.

4'TE GELDİ!

Adana Demirspor, Beşiktaş'ın farkı indirmek için ataklar ürettiği sırada Yusuf Erdoğan ile golü bularak farkı 4'e çıkardı.

Oyundan kopan Beşiktaş, bu golle iyice dağıldı zaten.

ABOUBAKAR TAKIMIN İLK GOLÜNÜ ATTI

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, kaleci Vedat'ın hatasını iyi değerlendirerek topu ağlara yolladı.

Böylece fark 3'e indi.

79. dakikada gelen gol çok da bir şey ifade etmeyecekti zaten. Olan oldu çünkü.

RASHICA'DAN GÜZEL GOL

Kartal, 89. dakikada Cenk Tosun'un asistinde Rashica ile ceza sahası dışından güzel bir gol attı.

Bu gol farkı 2'ye indirdi. Bu ataklar biraz daha erken yapılabilseydi Beşiktaş için 1 puan, belki de 3 puan kaçınılmaz olabilirdi.

Yusuf Erdoğan'ın uzatmalarda attığı şutu direkte patladı. Adana Demirspor adına 5. golün gelmesi içten bile değildi.

3 PUAN ADANA DEMİRSPOR'UN!

6 golün çıktığı maçta Adana Demirspor, 3 puanı Beşiktaş'tan söktü aldı.

Ayrıca Adana ekibi, 35 yıl sonra Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı.

Beşiktaş'ın böyle giderse ligde ilk 5'e bile girebileceğini düşünmüyorum.

Bir an önce toparlanması gerek Şenol Güneş'in öğrencilerinin...