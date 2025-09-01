Adana Demirspor Başkanı istifa etti

Kaynak: İHA
Adana Demirspor Başkanı istifa etti

Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak, istifa ettiğini açıkladı.

Trendyol 1. Lig takımlarından Adana Demirspor Kulübünün Başkanı Bedirhan Durak, görevini bıraktığını açıkladı.

Durak yaptığı beyanatta, Adana Demirspor'un her başarısında, her sıkıntıda, her gözyaşında kalbinin bu sembol için attığını vurguladı.

Bir kulüpten öte, bir aileye, bir kentin ruhunu yansıtan, mavi-lacivert yüreklerin birleştiği büyük bir topluluğa hizmet etmenin tarifsiz sevinç olduğunu dile getiren Durak, şunları söyledi:

"Adana Demirspor Kulübü Başkanlığı görevimden büyük bir onurla, sevgiyle ve sonsuz bir minnet duygusuyla ayrılıyorum. Birlikte ter döktüğümüz, gecesini gündüzüne katan tüm personelimize ve her zaman bana destek olan sayın Murat Sancak’a sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Her deplasmanda yanımızda, her tribünde gururla, her durumda dimdik ayakta duran Adana Demirspor taraftarına teşekkür ediyorum."

Son Haberler
Koca TIR otomobili önüne kattı
Koca TIR otomobili önüne kattı
Adana Demirspor Başkanı istifa etti
Adana Demirspor Başkanı istifa etti
Marco Asensio, İstanbul'a geldi
Marco Asensio, İstanbul'a geldi
İstanbul'da balıkçılık av sezonu açıldı
İstanbul'da balıkçılık av sezonu açıldı
Kereste fabrikası alevlere teslim oldu
Kereste fabrikası alevlere teslim oldu