Adana Demirspor Başkanı istifa etti

Trendyol 1. Lig takımlarından Adana Demirspor Kulübünün Başkanı Bedirhan Durak, görevini bıraktığını açıkladı.

Durak yaptığı beyanatta, Adana Demirspor'un her başarısında, her sıkıntıda, her gözyaşında kalbinin bu sembol için attığını vurguladı.

Bir kulüpten öte, bir aileye, bir kentin ruhunu yansıtan, mavi-lacivert yüreklerin birleştiği büyük bir topluluğa hizmet etmenin tarifsiz sevinç olduğunu dile getiren Durak, şunları söyledi: