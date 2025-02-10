Adana Demirspor Başkanı istifa etti

Süper Lig’in 23. Haftasında oynanan Adana Demirspor-Galatasaray maçında sarı kırmızılıların kazandığı penaltı sonrası ortalık ayağa kalktı. Adana temsilcisi ilk yarı bitmeden sahadan çekildi. Adana Demirspor’un sahadan çekilmesi ortalığı ayağa kaldırdı.

Kulüp sahibi Murat Sancak’ın aldığı karar sonrası yeni bir gelişme yaşandı. Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa ettiğini açıkladı. Durak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Daha güzel yarınlar için başta kulübüm, ailem sevdiklerim ve sağlığım için bana lütfedilen başkanlık görevinden ayrıldığımı tüm taraftarlarımıza bildiririm” ifadeleri yer aldı

Bedirhan Durak’ın yaptığı açıklama şöyle:

“Çok değerli Adana Demirspor taraftarları, ekim ayından itibaren devraldığım başkanlık görevini layıkıyla yürütmek için gecemi gündüzüme katarak gerek cebimden gerekse zamanımdan gerekse de sağlığımdan fazlasıyla verdim. Sosyal medyada desteklerin yanı sıra yıpratıcı, bezdirici mesajları kulübümün menfaatleri için hep görmezden geldim. Geldiğimiz noktada girdiğimiz girdabın içinden çıkılmaz bir hale geldiğimizi üzülerek görmekteyim. Daha güzel yarınlar için başta kulübüm, ailem sevdiklerim ve sağlığım için bana lütfedilen başkanlık görevinden ayrıldığımı tüm taraftarlarımıza bildiririm. Saygılarımla.”