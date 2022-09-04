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Murat Sancak'tan açıklamalar. ''Galatasaray Mauro Icardi'yi almış''

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak katıldığı televizyon programında konuştu.

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 12:11
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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak katıldığı programda açıklamalarda bulundu

Murat Sancak'tan açıklamalar. ''Galatasaray Mauro Icardi'yi almış''
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Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, A Spor'da katıldığı programda açıklamalarda bulundu.

Sancak, Galatasaray'ın gündeminde olan Mauro Icardi transfer hakkında, "Galatasaray bugün açıklayacak herhalde Mauro Icardi'yi almış çok özel oyuncular bunlar." dedi.

BATSHUAYI AÇIKLAMASI
Teknik direktör Montella'nın Batshuayi'yi istediğini söyleyen Murat Sancak, "Montella, Michy Batshuayi'yi istemişti. Sezon başında bize 'Eğer alabilirsek iyi olur' demişti. Bizden 6 milyon Euro istemişlerdi. Eğer Fenerbahçe 3 milyon Euro'ya aldıysa başarılı bir iş yapmış demektir." ifadelerini kullandı.

"BALOTELLI'NİN GİTMESİNİ İSTEMEZDİM"
Sion'a transfer olan İtalyan yıldız Mario Balotelli hakkında da konuşan Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, "Biz sezon başı kampındayken de Mario Balotelli gitmek istiyordu. Hatta Türkiye'ye de gelmek istemiyordu. Birbirimizi de gayet iyi idare ettik. Yunus'u Yunus yapan, Vargas'ı Vargas yapan kişi Mario Balotelli'dir. Bir gün olsun antrenmana geç kalmışlığı yok. Çok özel bir oyuncu. Ben, gitmesini istemezdim. Kendisi kalmak isteseydi, 3 yıl daha çalışmak isterdim." dedi.

''DZYUBA BİZDEN ÖNCE FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞMÜŞ"
"Dzyuba çok özel bir oyuncu." diyen Sancak, "4 aydır ayağına top değmemiş. Sadece 2 gün kampta yer aldı. O yüzden zamana ihtiyacı var. Bizden önce Fenerbahçe'yle görüşmüş. Oraya gitme durumu vardı." şeklinde konuştu.

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