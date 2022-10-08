Başkan Murat Sancak bırakıyor mu? Adana'yı ayağa kaldıran açıklama

Adana Demirspor'un deplasmanda Gaziantep FK ile oynadığı maçtan sonra teknik direktör Vincenzo Montella, hakeme tepki göstermişti.

Bu açıklamadan bir kaç san sonra gece yarısı başkan Murat Sancak'tan sosyal medyadan çarpıcı bir açıklama geldi.

Sancak, şu ifadeleri kullandı:

"Evet! Buradan tüm Adana'nın, siyasetçisinden, bürokratına, iş insanına, sivil toplum odalarına, gazete ve televizyon sahiplerine sesleniyorum. Ben elimden geleni yaptım ama artık hak aramaktan yoruldum. Adana'nın en önemli markasına ve tek markasına ya sahip çıkın ya da bir konsorsiyum kurun oraya devredeyim. Maddi destek isteyen yok, manevi destek maalesef oda yok."

Sancak'ın bu açıklaması Adana'yı adeta ayağa kaldırdı.

Adana Demirsporlu çok sayıda taraftar Sancak'a "Bırakma" diye mesaj yolladı.