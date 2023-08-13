Adana Demirspor Belhanda ile güldü. Çaykur Rizespor'u mağlup etti

Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor, evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı.

Geçtiğimiz günlerde UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Osijek'i 5 golle geçen Akdeniz temsilcisi, bugün de sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1'lik skor ile geçti.

Maçın henüz 27. dakikasında Younes Belhanda, Adana Demirspor'u 1-0 öen geçirdi. Yusuf Sarı'nın sağ kanattan içeri çevirdiği topu Belhanda bekletmeden N'diaye'ye aktardı. N'Diaye tekrardan Belhanda'ya verdi ve kaleciyi ekarte ettikten sonra top ağlarla buluştu: 1-0

İlk yarıda başka ciddi bir pozisyon olmayınca bu skor ile sona erdi.

İkinci yarı ise maçın skorunu tayin edecekti.

87. dakikada Çaykur Rizespor'da Mary skora dengeyi getirdi. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Alberk ön direğe doğru ortasını yaptı. Emirhan topu kafayla arka direğe çevirdi. O noktadaki Mary kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 1-1

Sonrasında ise Adana Demir, Yusuf Erdoğan ile skoru 2-1'e getirdi. Penaltı noktasında göğsü ile topu kontrol eden Yusuf, sol ayağı ile sol köşeye topu gönderdi ve maçın skorunu tayin etti: 2-1.

Bu sonuçla Akdeniz temsilcisi, lige 3 puanla başlarken, Karadeniz temsilcisi ise evine eli boş döndü.