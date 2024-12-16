Adana Demirspor Beşiktaş karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı

ADANA DEMİRSPOR 2-0 BEŞİKTAŞ

53' Pozisyonun ardından kaleci Deniz, kendini yere bıraktı. Hakem Oğuzhan Çakır, sağlık ekiplerini oyun alanına davet etti.

52' Can Keleş, sağ kanattan çizgiye inip ceza sahasına yerden çevirdi ancak savunmada Maestro araya girerek tehlikeyi önledi.

50' Svensson'un sağ kanattan topu taşıyıp, rakip ceza yayında bulunan Salih'e pasını verdi. Salih'in sağ ayak içiyle vurduğu şut üstten farklı şekilde auta gitti.

49' Semih, rakip ceza yayından Rafa'ya derin bir top gönderdi ancak Rafa topa yetişemedi. Adana Demirspor, kale vuruşu kullanacak.

47' Rafa Silva, rakip ceza yayından solunda bulunan Semih'e pasını verdi. Semih, ceza sahası solundan sol ayağıyla şutunu çekti ancak top farklı şekilde üstten dışarı gitti.

46' Beşiktaş'ta Masuaku ve Chamberlain oyundan alındı. Yerlerine Zaynutdinov ile Muçi dahil oldu.

46' İkinci yarı başladı.

45' İlk yarı sona erdi.

39’ Gol… Adana Demirspor 2-0 Beşiktaş (Aimbetov)

38' Masuaku, sol kanattan ortalamak istedi ancak savunmada Arda Kurtulan araya girerek topu dışarı gönderdi. Beşiktaş, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

37' Arda Kurtulan, sağ kanattan topu taşımak istedi fakat Emirhan Topçu araya girerek tehlikeyi önledi.

33' Musrati'nin orta alandan sağ kanatta bulunan Can Keleş'e verdiği pasta Can Keleş, topu ceza yayına sürerek sol ayak içiyle şutunu çekti. Top kaleci Deniz'de kaldı.

31' Yusuf Sarı'nın kullandığı köşe vuruşunda savunmadan penaltı noktasına seken topa Yusuf Barasi sağ ayak içiyle şutunu çekerek topu ağlarla buluşturdu.

31’ Gol… Adana Demirspor 1-0 Beşiktaş (Yusuf Barasi)

30' Yusuf Sarı'nın sağ kanattan ceza yayına sürdüğü topu solunda bulunan Yusuf Barasi'ye verdi. Yusuf'un ceza sahasına solundan çektiği şutu Mert kurtardı. Adana Demirspor, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

26' İzzet, tedavisi için saha kenarına alındı. Mücadele yeniden hareketlendi.

25' İzzet, orta alanda Semih Kılıçsoy ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Hakem Oğuzhan Çakır, sağlık ekiplerini oyuna davet etti.

23' Ali Yavuz, Beşiktaş ceza sahasının solunda Svensson'a faul yaptı.

19' Tayyip Talha, orta alanda Aymbetov'a faul yaptı. Adana Demirspor, serbest vuruş kullanacak.

17' Emirhan Topçu, orta alanda Yusuf Sarı'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

16' Beşiktaş'ın sol kanattan üst üste köşe vuruşları kullandı.

13' Yusuf Sarı, sol ayağının içiyle kullandığı frikikte topu kaleci Mert'in sağına doğru gönderdi, ancak Mert Günok şutu kurtarmayı başardı. Mert'ten dönen topa, altıpasın sol köşesinden Arda Kurtulan vurdu, ancak Mert Günok bir kez daha topu kurtararak gole izin vermedi.

12' Yusuf Sarı, rakip ceza yayının gerisinde Musrati'nin müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Adana Demirspor serbest vuruş kullanacak.

11' Yusuf Sarı, ceza yayından Aymbetov'a yerden derin bir top gönderdi. Aymbetov penaltı noktasından şutunu çekti fakat Mert kurtardı.

10' Rafa Silva, orta alandan topu sürerek rakip ceza yayının gerisinde Musrati'ye pas verdi. Pasın ardından Silva, Musrati'nin sağından hareketlenerek ceza sahasının sağ tarafında kaleci Deniz ile karşı karşıya kaldı. Ancak sağ ayağının içiyle çektiği şutu, kaleci Deniz dizleriyle kurtardı.

9' Maestro, orta alanda Rafa Silva'ya faul yaptı. Beşiktaş, serbest vuruş kullanacak.

8' Masuaku'nun sol kanattan ceza sahasına açtığı ortada kaleci Deniz topa sahip oldu.

6' Ali Yavuz'un sol kanattan ceza sahasına açtığı ortada savunmada Tayyip Talha topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.

5' Can Keleş, sağ kanattan ceza sahasına ortalamak istedi fakat Ali Yavuz'un müdahalesi ile top dışarı çıktı. Beşiktaş, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

4' Yusuf Sarı'nın ceza yayından çektiği şut savunmada Masuaku'dan döndü. Sonrasında top Beşiktaşlı oyuncularda kaldı.

3' Beşiktaş, tüm hatlarıyla rakip yarı alana yerleşti.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşıyor.

Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor.

Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Bülent Birincioğlu oturuyor.

İLK 11'LER

Adana Demirspor: Deniz, Semih, Tolga, Arda, Burak, İzzet, Maestro, Yusuf Sarı, Barasi, Ali Yavuz, Aimbetov

Beşiktaş: Mert, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Al-Musrati, Salih Uçan, Chamberlain, Rafa Silva, Can, Semih