Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor ile karşılaşacak.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.
Karşıaşmanın VAR hakemi de belli oldu. Kritik karşılaşmanın VAR'ı Serkan Tokat oldu.
Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak olan Adana Demirspor- Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor ile karşılaşacak.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.
Karşıaşmanın VAR hakemi de belli oldu. Kritik karşılaşmanın VAR'ı Serkan Tokat oldu.