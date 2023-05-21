Adana Demirspor- Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu

Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak olan Adana Demirspor- Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu.

Adana Demirspor- Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

Karşıaşmanın VAR hakemi de belli oldu. Kritik karşılaşmanın VAR'ı Serkan Tokat oldu.

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