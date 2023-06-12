Adana Demirspor Bursa’nın eski yıldızının peşinde

Fenerbahçe’nin Türkiye Kupası’nı kazanması ile Avrupa Konferans Ligi’nde ön eleme oynamaya hak kazanan Adana Demirspor’da hedef Cedric Bakambu.

Adana Demirspor Bursa’nın eski yıldızının peşinde

Editör: Ufuk Cingöz

Süper Lig’de topladığı 69 puanla ligi 4. sırada bitiren ve lig 2.si Fenerbahçe’nin Türkiye Kupasını kazanmasıyla Avrupa Konferans Ligi’ne katılacak olan Adana Demirspor kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı.

BURSASPOR'DA FORMA GİYMİŞTİ
Sporx’de yer alan habere göre mavi şimşekler ligimizde daha önce Bursaspor’da forma giyen ve burada gösterdiği performansla iz bırakan Kongolu forvet Cedric Bakambu’ya transfer teklifinde bulundu. Yunanistan ekiplerinden Olympiakos ile sözleşmesi biten 31 yaşındaki forvete Arabistan ekibi Al-Nassr’ın da teklifte bulunduğu ve deneyimli forvetin bu iki teklifi değerlendirmek için vakit istediği de gelen haberler arasında.

PERFORMANSI
Bu sezon Olympiakos forması ile 37 maçta forma giyen Cedric Bakambu bu maçlarda 18 gol ve 3 asist kaydetti.

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