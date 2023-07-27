Adana Demirspor Cluj maçı 11'ini açıkladı

Adana Demirspor'un Romanya'nın CFR Cluj takımıyla deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Dr. Constantin Radulescu
Hakemler: Elchin Masiyev, Elshad Abdullayev, Parvin Talibov (Azerbaycan)
İLK 11'LER
CFR Cluj: Sava, Kresic, Ajeti, Morgan, Manea, Cvek, Tochtsidis, Avounou, Camora, Birligea, Betancor
Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Manev, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Akintola, Belhanda, Cherif Ndiaye (AA)