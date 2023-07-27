Adana Demirspor Cluj maçı 11'ini açıkladı

Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Cluj'a konuk oluyor. Karşılaşmanın ilk 11'leri açıklandı...

KAYNAK: AA
Adana Demirspor Cluj maçı 11'ini açıkladı

Adana Demirspor'un Romanya'nın CFR Cluj takımıyla deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Dr. Constantin Radulescu

Hakemler: Elchin Masiyev, Elshad Abdullayev, Parvin Talibov (Azerbaycan)

İLK 11'LER

CFR Cluj: Sava, Kresic, Ajeti, Morgan, Manea, Cvek, Tochtsidis, Avounou, Camora, Birligea, Betancor

Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Manev, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Akintola, Belhanda, Cherif Ndiaye (AA)

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