Adana Demirspor değil Türk futbolu sahadan çekildi

10 Şubat akşamı sahalarımızda ender görülen bir olay yaşandı. Galatasaray'ın Adana Demirspor'u Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği ve 1-0 önde götürdüğü maçın 30. dakikasında misafir ekip sahadan çekilme kararı aldı. Yusuf Barasi'nin sakatlanma sebebiyle yerde kaldığı ve hakemin oyunu durdurduğu anda Adana Demirspor teknik heyeti oyuncularını toplayarak soyunma odasına gitti.

Türk futbolunun kan kaybettiği son senelerde bu olay tuz biber ekti. Yakın zamanda İstanbulspor, Trabzonspor karşısında sahadan çekilmişti. Kaos futbolumuzda Ankaragücü başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk atarak hakem döven ilk Süper Lig başkanı olarak tarihe geçmişti. Böyle kara gecelerden biri de Rams Park'ta yaşandı. Hakem Oğuzhan Çakır Mertens'in Semih ile girdiği pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. Adana Demirspor'da hedef adam olarak Mertens gösteriliyor, oyuncunun kendisini yere attığı ve bu sebeple haksız penaltıdan dolayı sahadan çekildiği söyleniyor. Ancak maçın 12. dakikasında yaşanan bu penaltı olayı ile sahadan çekilme dakikası olan 30.dakika arasında tam 18 dakika var.

18 dakika boyunca Adana Demirspor yönetimi ve bu kararı veren başkan Murat Sancak ne yaptı? Neden bu sahadan çekilme olayını hemen vermedi? Galatasaray cephesi ise bu olayın sarı kırmızılı camiayı hedef gösterir şekilde alındığı ve başka maçlarda da bu tarz hakem hatalarının yaşandığı fikrinde.

Benim kararımı sorarsanız bu penaltı değil. Ama ilk ve son penaltı olmayan pozisyon da değil. Ne de hakemin ve VAR hakeminin verdiği son hatalı karar da değil. Okan Buruk maçın ardından "Penaltı olmamaya yakındı" dedi pozisyon için. Keşke Okan hocam Morata'ya topu dışarı atmasını ve bu penaltının bu şekilde kullanılmasını isteseydiniz. Adana Demirspor zaten ligin dibine demir atmış bir takım ve maçın henüz başı. Galatasaray'ın bu takımı yenememek gibi bir derdi olmaması lazım. Hem Fair-play açısından da çok değerli bir ana şahitlik etmiş olurduk.

Geçen yazılarımda Galatasaray - Fenerbahçe tartışmalarının bu sezon ayyuka çıktığını ve Türk futbolunu kötü etkilediğini yazmıştım. Sahadan çekilme olayı Türk futbolunun uluslararası piyasada marka değerini kötü etkiledi. Skandal olay başlıklarıyla Avrupa basınında yer aldı. Türk futboluna Moratalar, Osimhenler, Taliscalar, Rafa Silvalar gibi büyük oyuncuları getirebilirsiniz. Ancak bunlar sadece ama sadece parayla olan şeyler. Futbolumuzda bir mantalite sorunu var. Ve bu kolay kolay çözülecek gibi durmuyor. Hakem kararları, yönetici atışmaları, transfer çalımları... Kazan gibi kaynayan futbolumuzda bir sahadan çekilme olayı daha eklendi.

Soğuk havada Rams Park'ı güzel bir maç izlemek için dolduran binlerce taraftar evine hayal kırıklığı ile döndü. Yöneticilerin şov yapma işini bu kadar radikal kararlarla yapmayı bırakmaları lazım. "Ben takımımı sahadan çektim bak nasıl hakkını koruyorum" tavrından ziyade neden o takımın Süper Lig'in dibinde ve sadece 5 puanda olduğunu bulmaları lazım. Şov yerine takımlarına başarıyla sahip çıkmaları gerekiyor. Lakin günün sonunda Türk futbolunun tatsız gecelerinden birine tanıklık etmek artık bizim için alışılagelmiş bir durum oldu.