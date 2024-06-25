Adana Demirspor'da deprem

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Adana Demirspor'da deprem

İsmail Çokçalış sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor’da defans oyuncusu İsmail Çokçalış’ın sözleşmesini tek taraflı feshettiği öğrenildi.

Adana Demirspor’da 24 yaşındaki defans oyuncusu İsmail Çokçalış, sözleşmesini alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle tek taraflı olarak feshetti.

Genç futbolcunun yeni kulübünün önümüzdeki günlerde belli olacağı öğrenilirken mavi-lacivertli kulüp İsmail Çokçalış’ın durumuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Bu sezon 15 maçta forma giyen genç sağ bek 1 asist kaydetti.

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