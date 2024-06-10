Adana Demirspor Dursun Özbek'ten özür diledi

Adana Demirspor Kulübü, yazılı bir açıklamada bulundu ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile yönetim kurulundan özür diledi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın, 2023-2024 futbol sezonunun son maçlarına denk gelmesi nedeniyle tebrik paylaşımı yapılması atlanmıştır. Bundan dolayı Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbek ve Yönetim Kurulu’ndan özür dileriz."

Galatasaray Kulübü'nün olağan genel kurulu 25 Mayıs'ta yapılmış, 4415 üyenin 3343'ünü alan Dursun Özbek, başkan seçilmişti.