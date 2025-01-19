Adana Demirspor - Fenerbahçe bugün saat kaçta? İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

Süper Lig'in kaderini belirleme ihtimali olan kritik maçlardan biri bu akşam oynanacak. Fenerbahçe, Adana Demirspor'a konuk olurken, karşılaşmaya yönelik detaylar merak konusu oldu.

Kart cezası nedeniy Konyaspor karşısında takımını yalnız bırakan Sofyan Amrabat, görev verilmesi durumunda sahadaki yerini alabilecek. Bu sezon ligde beklentilerin altında kalan Adana Demirspor ise son sıraya demir atmış durumda. Adana temsilcisi ev sahibi avantajını kullanarak sahadan puan veya puanlarla ayrılmak istiyor. Fenerbahçe ise bu sezon deplasman performansıyla dikkat çekerken ligin en az gol yiyen takımı konumunda .

İşte kritik karşılaşmaya ilişkin detaylar...

ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Yeni Adana Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalarken yardımcılıklarını ise Süleyman Özay ve Mustafa Savranlar yapacak. Adana Demirspor - Fenerbahçe karşılaşması 19 Ocak Pazar günü saat 19:00’da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

PUAN FARKINI 6’YA İNDİRMEK İSTİYOR

Hatayspor deplasmanında puan kaybeden Galatasaray’ı yakalamak isteyen Fenerbahçe’de gözler Adana Demirspor maçına çevrildi. Ligde çıktığı 18 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, 42 puanla ikinci sırada bulunuyor. Bir maçı eksik olan Jose Mourinho'nun öğrencileri, Adana deplasmanında kazanması durumunda lider Galatasaray'la puan farkını 6'ya indirecek.

FENERBAHÇE’DE EKSİKLER

Uzun süredir takımdan ayrı kalan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun yanı sıra İsmail Yüksek ve TÜMOSAN Konyaspor maçında sakatlanan kaleci Dominik Livakovic, yarın forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra teknik direktör Jose Mourinho'nun Samet Akaydin'i kadroya dahil edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor.

AMRABAT CEZASINI TAMAMLADI

Sarı kart cezası sebebiyle Konya deplasmanında takımını yalnız bırakan Sofyan Amrabat, görev verilmesi durumunda yarın sahadaki yerini alabilecek.Sarı kart sınırında bulunan Sebastian Szymanski ve Samet Akaydin, forma giyip kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Göztepe mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Çağlar, Djiku, Oğuz, Amrabat, Fred, Kostic, Tadic, En-Nesyri, Dzeko