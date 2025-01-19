Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı ilk 11'i

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı ilk 11'i

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe Adana Demirspor'a konuk oluyor. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Adana Demirspor-Fenerbahçe Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaşacak ve mücadele saat 19.00'da başlayacak. Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Danimarkalı Sandi Putros oldu. Putros, dün oynanan Başakşehir - Çaykur Rizespor maçında da VAR hakemi olarak görev yapmıştı.

ADANA DEMİRSPOR 11'İ

Deniz, Arda, Tolga, Semih, Manev, Burak, İzzet, Maestro, Y.Barasi, Ali Yavuz Kol, Aimbetov

FENERBAHÇE İLK 11'İ

İrfan Can Eğribayat Mert Müldür Alexander Djiku Levent Mercan Filip Kostic Fred Sebastian Szymanski Oğuz Aydın İrfan Can Kahveci Youssef En-Nesyri Edin Dzeko

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