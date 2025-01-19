Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı ilk 11'i

Adana Demirspor-Fenerbahçe Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaşacak ve mücadele saat 19.00'da başlayacak. Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Danimarkalı Sandi Putros oldu. Putros, dün oynanan Başakşehir - Çaykur Rizespor maçında da VAR hakemi olarak görev yapmıştı.

ADANA DEMİRSPOR 11'İ

Deniz, Arda, Tolga, Semih, Manev, Burak, İzzet, Maestro, Y.Barasi, Ali Yavuz Kol, Aimbetov

FENERBAHÇE İLK 11'İ

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