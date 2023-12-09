Adana Demirspor İstanbulspor maçının stadı değişti

Adana Demirspor, İstanbulspor ile oynayacağı karşılaşmanın Gaziantep’te oynayacağını açıkladı.

KAYNAK: İHA
Adana Demirspor İstanbulspor maçının stadı değişti

Adanaspor ve Y. Adana Demirspor’un maçlarını oynadığı Yeni Adana Stadyumu bakıma alındı. 15 gün sürmesi planlanan bakım sırasında Y. Adana Demirspor’un maçlarını nereye oynayacağı kesinleşti.

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında cuma günü İstanbulspor ile karşılaşacak Y. Adana Demirspor, maçı Gaziantep Kalyon Stadyumu’nda oynanacak. Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz iç saha maçlarını oynadığı Yeni Adana Stadyumu’nun bakıma alınması nedeniyle Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında 15 Aralık Cuma günü saat 20.00’da oynayacağımız İstanbulspor karşılaşmasını Gaziantep Kalyon Stadyumu’nda oynayacaktır” denildi.

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