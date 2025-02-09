Adana Demirspor kaptanından çarpıcı penaltı yorumu

Düzenleme: Kaynak: DHA

Galatasaray aldığı penaltı sonrası Adana Demirspor maçtan çekildi, karşılaşma yarıda kaldı. Penaltı pozisyonun sorulması üzerine Adana Demirspor’un kaptanı Semih Güler, “Konuşmaya gerek yok, gördünüz” dedi.

Süper Lig’in 23’üncü haftasında Adana Demirspor, Galatasaray’a konuk oldu. Karşılaşma sarı-kırmızılı ekibin 1-0 üstünlüğü ile devam ederken, Adana Demirspor 33’üncü dakikada sahadan çekildi.

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Takım kaptanları Semih Güler ve Tayfun Aydoğan, Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı ile görüştü. Bu görüşme sonrası Semih Güler takım arkadaşlarına, 'Sahadan çekiliyoruz.' diye seslendi ve koridora doğru yöneldiler.

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SEMİH GÜLER'E PENALTI SORUSU

Adana Demirspor’un oyuncusu Semih Güler stattan çıkarken Galatasaray’ın kazandığı penaltı sorusuna, “Konuşmaya gerek yok, gördünüz” cevabını verdi.

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