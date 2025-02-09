Adana Demirspor kaptanından çarpıcı penaltı yorumu

Süper Lig’in 23’üncü haftasında Adana Demirspor, Galatasaray’a konuk oldu. Karşılaşma sarı-kırmızılı ekibin 1-0 üstünlüğü ile devam ederken, Adana Demirspor 33’üncü dakikada sahadan çekildi.

Fenerbahçe tarafından ilk tepki geldi

Takım kaptanları Semih Güler ve Tayfun Aydoğan, Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı ile görüştü. Bu görüşme sonrası Semih Güler takım arkadaşlarına, 'Sahadan çekiliyoruz.' diye seslendi ve koridora doğru yöneldiler.

SEMİH GÜLER'E PENALTI SORUSU

Adana Demirspor’un oyuncusu Semih Güler stattan çıkarken Galatasaray’ın kazandığı penaltı sorusuna, “Konuşmaya gerek yok, gördünüz” cevabını verdi.