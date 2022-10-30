Kayseri'de puanlar paylaşıldı

Spor Toto Süper Lig 12. hafta mücadelesinde Adana Demirspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi.
6. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında rakip yarı alanı topla geçen Gavranovic'in pası sonrası sağ çaprazdan ceza sahasına giren Kemen'in şutunda, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.
13. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Ndiaye, kaptığı topu sol kanattaki Belhanda'ya aktardı. Belhanda'nın ortasında penaltı noktası üzerinde topla tekrar buluşan Ndiaye, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu: 0-1.
30. dakikada hızlı gelişen Adana Demirspor atağında, sağ kanatta hareketlenen Akintola'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Onyekuru'nun sert şutunda, kaleci meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.
35. dakikada Stambouli'nin kendi yarı alanından Kayserispor savunmasının arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen Akintola'nın ceza sahasına girer girmez şutunda, top auta çıktı.
45+2. dakikada sağ kanatta rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Ramazan Civelek'in yerden ortasında, kale alanı içerisinde Gavranovic'in dokunamadığı topu savunma uzaklaştırdı.
45+2. dakikada kaleyi cepheden gören pozisyonda topla buluşan Belhanda'nın sert şutunda, meşin yuvarlak sağ kale direğinin dibindin auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısını Adana Demirspor 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda 65'te Onyekuru farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. Adana Demirspor'un golünün 2 dakika sonrası 67.dakikada Gavranovic Kayserispor adına golünü kaydetti.
Kayserispor beraberliği 82'de Miguel Cardoso ile yakaladı.
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