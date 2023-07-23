Adana Demirspor Konferans Ligi kadrosunu duyurdu

Editör: Barış Atakan
Temsilcimiz Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Romanya ekibi Cluj ile karşı karşıya gelecek.
27 Temmuz'da oynanacak Adana Demirspor-Cluj maçı öncesi temsilcimizin kadrosu sosyal medyadan yapılan paylaşımla açıklandı.
İŞTE ADANA DEMİRSPOR KADROSU
Kaleci: Ertaç Özbir, Goran Karacic
Defans: Andreaw Gravillon, İsmail Çokçalış, Jonas Svensson, Jovan Manev, Kevin Rodrigues, Semih Güler, Yücel Gürol, Hijran Ali Boyacı, Abdulsamet Burak
Orta Saha: Badou Ndiaye, Benjamin Stambouli, Sergen Batın Kiradi, Dorukhan Toköz, Younes Belhanda, Yusuf Erdoğan, Yusuf Sarı, Emre Akbaba
Forvet: Luis Nani, Cherif Ndiaye, David Akintola, Fredrik Gulbrandsen