Adana Demirspor Konferans Ligi kadrosunu duyurdu

Adana Demirspor Romanya ekibi Cluj ile karşılaşacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme maçı kadrosunu açıkladı.

Adana Demirspor Konferans Ligi kadrosunu duyurdu

Editör: Barış Atakan

Temsilcimiz Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Romanya ekibi Cluj ile karşı karşıya gelecek.

27 Temmuz'da oynanacak Adana Demirspor-Cluj maçı öncesi temsilcimizin kadrosu sosyal medyadan yapılan paylaşımla açıklandı.

İŞTE ADANA DEMİRSPOR KADROSU

Kaleci: Ertaç Özbir, Goran Karacic
Defans: Andreaw Gravillon, İsmail Çokçalış, Jonas Svensson, Jovan Manev, Kevin Rodrigues, Semih Güler, Yücel Gürol, Hijran Ali Boyacı, Abdulsamet Burak
Orta Saha: Badou Ndiaye, Benjamin Stambouli, Sergen Batın Kiradi, Dorukhan Toköz, Younes Belhanda, Yusuf Erdoğan, Yusuf Sarı, Emre Akbaba
Forvet: Luis Nani, Cherif Ndiaye, David Akintola, Fredrik Gulbrandsen

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