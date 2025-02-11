Adana Demirspor Kulübü ve Başkan Murat Sancak PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, 11 Şubat 2025 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen olayları açıkladı. İşte sevk edilen kulüpler ve isimler:
BELLONA KAYSERİSPOR VE TÜMOSAN KONYASPOR’UN SEVKLERİ
Bellona Kayserispor, 08 Şubat 2025 tarihinde oynanan Kayserispor-Konyaspor maçındaki "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi.
Tümosan Konyaspor, aynı tarihte oynanan maçta "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle aynı maddeye dayanarak sevk edilirken, kulübün sosyal medya paylaşımındaki "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" da Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca sevk edilmesine neden oldu. Ayrıca kulüp başkanı Ömer Korkmaz ve idareci Yusuf Küçükbakıcı da sosyal medya paylaşımları ve hakaret nedeniyle tedbirli olarak kurula sevk edildiler.
NET GLOBAL SİVASSPOR VE BEŞİKTAŞ’A SEVKLER
Net Global Sivasspor, 08 Şubat 2025 tarihinde oynanan Sivasspor-Beşiktaş maçındaki "çirkin ve kötü tezahürat" ve "saha olayları" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Beşiktaş A.Ş., aynı maçtaki "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca sevk edilen kulüpler arasında yer aldı.
KASIMPAŞA ANRENEÖRÜ BURAK YILMAZ’IN SEVKİ
- Kasımpaşa A.Ş. antrenörü Burak Yılmaz, 09 Şubat 2025 tarihinde oynanan Kasımpaşa-Rizespor maçındaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.
CORENDON ALANYASPOR’UN SEVKİ
- Corendon Alanyaspor, 09 Şubat 2025 tarihinde oynanan Alanyaspor-Fenerbahçe maçındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca sevk edildi.
ADANA DEMİRSPOR’UN GALATASARAY MAÇINDAKİ SEVKİ
- Adana Demirspor, Galatasaray karşısında oynanan 09 Şubat 2025 tarihli maçta, "başlamış müsabakayı terk etmeleri" nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi.
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle, kulüp idarecisi Cihan Eliçicek de aynı sebeple tedbirli olarak 11 Şubat 2025 tarihinden itibaren PFDK'ya sevk edildi.