Adana Demirspor Kulübü ve Başkan Murat Sancak PFDK'ya sevk edildi

Tümosan Konyaspor, aynı tarihte oynanan maçta "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle aynı maddeye dayanarak sevk edilirken, kulübün sosyal medya paylaşımındaki "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" da Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca sevk edilmesine neden oldu. Ayrıca kulüp başkanı Ömer Korkmaz ve idareci Yusuf Küçükbakıcı da sosyal medya paylaşımları ve hakaret nedeniyle tedbirli olarak kurula sevk edildiler.