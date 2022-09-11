﻿Trabzonspor'un kadrosuna flaş iki isim alınmadı

Trabzonspor’un Adana Demirspor kadrosu açıklandı. Kadroda Yusuf Yazıcı ve Djaniny kadroya alınmadı.
Bordo Mavililer de Ferencvaros maçında iç yan bağlarını zorlayan Yusuf Yazıcı kadroya alınmadı.
Oyuncuya dinlenme programı verildiği gelen bilgiler arasında. Djaniny ise son antrenmanda darbe aldığı için riske edilmedi.
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