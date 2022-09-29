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Okan Buruk Adana Demirspor maçının 11'ini belirledi

Teknik direktör Okan Buruk'un, Konyaspor maçında sahaya sürdüğü 11'de 2 değişiklik yapması bekleniyor.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 15:40
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Adana Demirspor maçında savunmanın sağında Sacha Boey'in, solunda ise Patrick van Aanholt'un yerine Leo Dubois'nın oynayacak

Okan Buruk Adana Demirspor maçının 11'ini belirledi
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Galatasaray'da kalede Fernando Muslera oynayacak.

Savunmanın sağında Sacha Boey'in, solunda ise Patrick van Aanholt'un yerine Leo Dubois'nın oynayacağı öğrenildi.

Stoperde ise Nelsson'un yanında 2 maç sonra yeniden Abdülkerim Bardakcı olacak.

Orta saha kurgusunu bozmayı düşünmeyen Okan Buruk, Oliveira ve Torreira ikilisinden vazgeçmeyecek.

Kanatlarda Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün, forvet arkasında ise Dries Mertens görev yapacak.

Galatasaray'da merak edilen konulardan biri de Icardi'nin maça 11'de başlayıp başlamayacağı...

Teknik direktör Okan Buruk'un, son taktik antrenmana katılmayan Arjantinli oyuncuya, hazır olmadığı için as takımda yer vermeyeceği ifade edildi.

Tecrübeli çalıştırıcı, ileri uçta Bafetimbi Gomis'e şans vermeyi planlıyor.

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