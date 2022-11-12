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Adana Demirspor'dan Luis Suarez bombası

Adana Demirspor bomba isimle görüşüyor...

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 12:36
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Adana Demirspor Naiconal'dan ayrılan Luis Suarez'i transfer etmek istiyor

Adana Demirspor'dan Luis Suarez bombası
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Sezon öncesi Mario Balotelli ile, geçtiğimiz hafta ise Artem Dzyuba ile yollarını ayıran Adana Demirspor yıldız golcü transferi için düğmeye bastı. 

TEMAS SAĞLANDI
Ajansspor'un haberine göre; Adana Demirspor, Atletico Mineiro'dan Hulk ve Nacionel'den ayrılan Luis Suarez'i transfer etmek için çalışmalara başladı ve oyuncularla temas sağladı. Mavi-Lacivertli kurmayların iki transfer için yurt dışında olduğu belirtildi. 

BAŞKAN MURAT SANCAK AÇIKLAMIŞTI
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Mario Balotelli takımdan erken gitseydi, listemizde Luis Suarez, Cavani, Pato ve Hulk gibi bazı oyuncular vardı. Bunlarla görüşmeler yapacaktık ama Mario bizi o kadar oyaladı ki kimseyle görüşemedik."

LUIS SUAREZ URUGUAY MİLLİ TAKIMI'NA SEÇİLDİ
Luis Suarez, Atletico Madir'ten sonra gittiği Nacional takıkımında toplam 16 karşılaşmada forma giydi. 8 kez gol sevinci yaşayan 35 yaşındaki futbolcu, 3 asist yaptı. Suarez, Katar'da yapılacak Dünya Kupası'nda Uruguay Milli Takımı'na seçilen oyuncular arasında. 

KUPA KOLEKSİYONCUSU
Ajax, Liverpool, Barcelona, Atletico Madrid gibi dünya devlerinde forma giyen Suarez'in kariyerinde 5 La Liga, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Kulüpler Dünya Kupası, 1 UEFA Süper Kupası, 4 İspanyol kupası, 2 İspanya Süper Kupası, 1 Hollanda Ligi, 1 Hollanda Kupası, 2 Uruguay Ligi, 1 İngiliz kupası şampiyonluğu bulunuyor. Futbolcu, Premier Lig ve La Liga'da gol kralı olmayı başardı. 

NACIONEL'DEN AYRILDI
Kariyerinde Groningen, Ajax, Liverpool, Barcelona ve Nacional bulunan Suarez geçtiğimiz hafta şampiyonluk yaşadığı Uruguay temsilcisinden ayrıldı.

 

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