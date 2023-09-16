Adana Demirspor Pendikspor'a acımadı. Mirza Şeker yazdı

Mirza Şeker / YENİÇAĞ

Milli ara sonrası Süper Lig'e geri döndük.

İyi ki de döndük. Özlemiştik çünkü...

Adana Demirspor, evinde Pendikspor'u ağırladı.

Kluivert'in öğrencileri 3 maçta 1 galibiyet 2 beraberlik ile namağlup konumda bulunuyor.

Pendikspor ise 4 maçta 3 beraberlik 1 mağlubiyet ile galibiyet hasreti çekiyor.

Adana Demirspor taraftarını fazla göremedim ben maçta.

Büyük bir boşluk vardı statta.

Maç golle başladı diyebiliriz. Adana Demirspor 4. dakikada Niang ile topu ağlara yolladı ancak pozisyon ofsayttı.

Bu nedenle gol iptal oldu.

Tempolu geçen ilk bölümün galibi Adana Demirspor'du. Pendikspor karşısında daha etkili olan taraftı.

BU SEFER GOL GEÇERLİ!

Adana Demirspor, Mbaye Niang ile bir kez daha gol attı. Bu gol de VAR'da incelemeye gitti.

Bu golün neyini incelediler bu kadar uzun?

Buz gibi gol. Neyse ki hakem de golü verdi.

Böylece 15. dakikada skor 1-0 oldu.

NIANG NIANG NIANG!!

Kanatlardan etkili ataklar geliştiren Adana Demirspor, bir gol daha bularak farkı 2'ye çıkardı.

Stambouli pasını Svensson'a bıraktı. İçeri sokulan Svensson topu içeriye yolladı ve Niang'a kale önünde dokunmak kaldı.

GRAVILLON CANI PAHASINA GOLÜ ÖNLEDİ

Pendikspor, ilk yarının son dakikalarında Halil Akbunar ile gole yaklaştı.

Ancak büyük bir gayretle kendini topun önüne atan ve kayarak müdahele yapan Gravillon, golü önledi.

Pozisyon sonrası kısa süreli sakatlık geçiren savunma oyuncusu maça devam etti.

İlk yarı Adana Demirspor'un 2-0 üstünlüğü ile bitti.

ADANA DEMİRSPOR OFSAYTLARI GEÇEMİYOR

İlk yarıda bir, ikinci yarıda iki tane ofsayttan gol attı Adana Demirspor.

İlk önce Niang, daha sonra Yusuf Sarı ile.

Ofsayt tarafında zaaf gösterdi Adana ekibi.

Ancak mücadeleyi üstün götürmeyi bırakmadı hiç.

Karşılıklı pozisyonlarla harcadık ikinci yarının ilk bölümünü.

Gol sesi çıkmadı.

Pendikspor 72. dakikada gole yaklaştı. Vukovic'in çektiği şut savunmaya çarparak dışarıya çıktı.

Çok sert bir şut çekmişti.

EMRE AKBABA'DAN ŞAHANE GOL!

Maçın bitmesine az bir süre kala Emre Akbaba'dan harika gol geldi.

Kaleye sırtı dönükken topu alan Emre Akbaba, ceza sahası yakınından vuruşunu yaptı. Yerden düzgün

giden top ağlarla buluştu.

88'de gelen bu klas gol durumu 3-0'a getirdi.

3 PUAN 3 GOLLE GELDİ

Adana Demirspor, ligdeki namağlup ünvanını korumayı başardı ve puanını 8'e yükseltti. Ayrıca Adana ekibinin bir maçı eksik. Beşiktaş ile yapılacak maç sonrası eksik maç tamamlanacak.

Pendikspor ise 5 maçta 3 puan topladı ve 15. sırada kaldı.